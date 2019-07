Skuteczne służby: Kolejna grupa przestępcza rozbita

Funkcjonariusze KAS zlikwidowali proceder obrotu nielegalnym paliwem - poinformowała w piątek Krajowa Administracja Skarbowa. Przestępcy wprowadzili na rynek co najmniej 9 mln litrów paliwa, powodując ponad 20 mln zł strat dla Skarbu Państwa. Zatrzymano łącznie 13 osób.

„Funkcjonariusze i pracownicy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zlikwidowali grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu duże ilości nielegalnego paliwa” - podano w komunikacie.

Wskazano, że „dzięki prowadzonemu od dłuższego czasu rozpoznaniu funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalili, że na terenie powiatu zduńskowolskiego dochodzi do procederu polegającego na wprowadzaniu do obrotu wyrobów ropopochodnych pochodzących z Łotwy. Oficjalnie miały być one transportowane z Łotwy do Niemiec przez Polskę. W rzeczywistości paliwo było wprowadzane do obrotu na terenie województwa łódzkiego z pominięciem obowiązków podatkowych i z naruszeniem procedur celnych”.

W komunikacie czytamy, że w momencie wejścia funkcjonariuszy na teren posesji trwało przeładowywanie paliwa do cysterny. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch mężczyzn. Łącznie funkcjonariusze KAS zatrzymali 13 osób. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 3 osób, w tym wobec 2, którym zarzucono kierowanie grupą przestępczą. Dodano, że „celnicy przeszukali kilkadziesiąt miejsc na terenie 7 województw, zabezpieczyli dowody przestępstwa i majątek sprawców”.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie zastępca Szefa KAS Piotr Dziedzic, „rozbicie kolejnej dużej grupy przestępczej pokazuje skuteczność KAS w walce z zorganizowaną przestępczością w obszarze obrotu paliwami. Eliminując z rynku przestępców, wspieramy legalnie działające firmy i umożliwiamy uczciwą konkurencję”.

KAS poinformowała, że w działaniach brali udział także funkcjonariusze KAS z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów oraz Lubuskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W sprawę zaangażowane były również organy ścigania z Niemiec i Czech.

Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw związanych z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT oraz przestępstw skarbowych. Wobec podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie przepisów podatkowych została wszczęta kontrola celno-skarbowa.

PAP/ as/