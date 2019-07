PiS przedstawił swoje „jedynki” na listach wyborczych

150 parlamentarzystów z PiS, PO, SP i PSL wystosowało list otwarty do Prezesa NBP Marka Belki w sprawie wybicia nowej edycji monet z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych. Każdy może przyłączyć się do tej inicjatywy - wystarczy wystosować list do Prezesa NBP Marka Belki i wysłać go na adres - sekretariat.gp@nbp.pl