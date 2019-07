Schetyna wcale nie chce niższych podatków

W sobotę szef PO Grzegorz Schetyna obiecał „wyższe płace, niższe podatki”, a dzień wcześniej w Senacie 17 senatorów PO zagłosowało przeciwko, a 6 wstrzymało się od głosu ws. ustawy o zerowej stawce PIT dla młodych do 26 lat - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

„#POrozmawiajmy o wiarygodności. 14 lipca @SchetynadlaPO obiecuje +wyższe płace, niższe podatki+ VS dzień wcześniej 17 senatorów #PO głosuje przeciwko a 6 wstrzymuje się od głosu ws. ustawy o zerowej stawce PIT dla młodych do 26 lat. #PusteObietnice” - napisał na Karczewski w poniedziałek na Twitterze.

W piątek Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o zerowym PIT dla osób do 26 roku życia. Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek głosowało 58 senatorów, 19 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Poparcia Senatu nie uzyskała poprawka Jana Rulewskiego (niezrz.), zgłoszona jako wniosek mniejszości przez senatorów PO-KO. Miała ona wydłużyć do 30. roku życia okres ulgi dla studentów - z wyłączeniem nauk społecznych, oraz rozszerzyć ulgę także na dochody z tytułu umów o dzieło.

Nowelizacja ustawy o PIT, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma zacząć obowiązywać 1 sierpnia tego roku. Osoby, które obejmie, będą mogły oczekiwać, że od tego czasu do końca roku zaliczki na ich podatek nie będą pobierane. MF wskazało, że młodzi podatnicy odniosą wymierne korzyści z wprowadzanych zmian. Z obliczeń resortu wynika, że osoba otrzymująca płacę minimalną w wysokości 2250 zł miesięcznie zaoszczędzi rocznie 1592 zł, zaś osoba z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 4762 zł osiągnie korzyść w wysokości 4261 zł rocznie.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez pięć miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

Teraz nowela trafi do prezydenta.

PAP/ as/