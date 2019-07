Solorz wyciągnie Plus Bank z tarapatów

Zygmunt Solorz zdecydował się dokapitalizować Plus Bank kwotą co najmniej 84 mln zł. Plus zmienia strategię i rezygnuje z firm, na których mocno się przejechał - pisze „Puls Biznesu”.

Jak przypomina gazeta, bank ma problemy w związku z udzieleniem kredytu w wysokości 50 mln zł. na budowę centrum handlowego w Opolu.W wyniku śledztwa CBA aresztowało prezesa i kilku menadżerów.

Świeżo opublikowane sprawozdanie finansowe Plus Banku za 2018 r. świadczy, że z polityką kredytową i zarządzaniem ryzykiem rzeczywiście było krucho - ocenia „PB”.

Solorz zarządził w spółce dodatkowy audyt kiedy okazało się zarząd w sprawozdaniu za 2017 r. zrobił 173 mln zł odpisów na stracone kredyty.

Jak informuje Puls Biznesu, audyt wykazał, że bank miał 110 mln zł straty i nieznacznie zszedł poniżej regulacyjnych wymogów kapitałowych, wynoszących 8 proc. - pisze dziennik.

Czytaj także:„PB”: Zygmunt Solorz wyciąga Plus Bank z minusa. Dołoży miliony do spółki