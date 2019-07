Powoli obniża się temperatura na rynku pracy

Drugi kwartał z rzędu obniża się udział firm, które odczuwają presję płacową. Spada także odsetek przedsiębiorstw planujących znaczące podwyżki dla pracowników. Najnowsze dane z raportu NBP wskazują również, że nieco zelżał problem niedoboru siły roboczej, choć popyt na pracowników jest wciąż wysoki.

Raport podaje, że istotnie spadł (o 3,6 pp. w stosunku do I kw. br.) udział przedsiębiorstw zgłaszających nasilenie nacisków na wzrost wynagrodzeń, wzrósł natomiast odsetek firm deklarujących, że presja płacowa jest, lecz przestała się nasilać.

Oznacza to, że choć poziom presji płacowej jest wciąż wysoki (wyższy o ok. 10 pp. od 5-letniej średniej), to prawdopodobnie nastąpi wyhamowanie jej dalszego wzrostu. Odsetek firm raportujących problem presji płacowej i rosnących kosztów pracy ustabilizował się na poziomie bardzo zbliżonym do wyniku z poprzedniego kwartału. O ile do początku 2019 r. odsetek przedsiębiorstw prognozujących podwyżki (wśród tych, które odczuwały presję na wzrost wynagrodzeń), pozostawał w długookresowym trendzie wzrostowym, to w ostatnich dwóch kwartałach obserwowana jest jego stabilizacja na poziomie ok. 45 proc. – czytamy.