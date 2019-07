Minister Kwieciński po wizycie w USA

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, rozpoczynając pięciodniową wizytę w USA, spotkał się w poniedziałek z ministrem handlu USA Wilburem Rossem. Głównym tematem rozmowy były zagadnienia współpracy gospodarczej Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Podczas spotkania z korespondentami polskich mediów w ambasadzie RP w Waszyngtonie, Jerzy Kwieciński wyraził zadowolenie z dynamicznego rozwoju stosunków handlowych Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Zdaniem ministra ten dynamiczny wzrost handlu pomiędzy Polską a USA jest rezultatem bardzo dobrych stosunków władz Polski z administracją prezydenta Donalda Trumpa.

„Cieszymy się że już nie tylko duże firmy amerykańskie zainteresowane są polskim rynkiem ale chcielibyśmy widzieć coraz więcej polskich firm zarówno sprzedających swoje produkty i usługi na rynku amerykańskim, ale również inwestujące (w Stanach Zjednoczonych - PAP) - powiedział Kwieciński.

Szef resortu inwestycji i rozwoju wskazał, że wysiłki polskich władz w tej dziedzinie zaczynają przynosić rezultaty, czego dowodem jest wzrost wartości obrotów handlowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

„Wartość polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonymi w roku 2017 wzrosła o 28 procent (w porównaniu z wartością tych obrotów w roku 2016 - PAP), czyli wzrosła cztery razy szybciej niż wzrastała ogólna wartość eksportu Polski, a w roku 2018 wzrosła o 19 procent czyli dwa razy więcej niż nasz eksport ogółem. Pokazuje to, że dynamika wzrostu polskiego handlu z gospodarką Stanów Zjednoczonych jest znacząco szybsza niż generalna dynamika wzrostu polskiego eksportu” - podkreślił minister Kwieciński.

Polsko-amerykańskie stosunki handlowe były także w poniedziałek głównym tematem spotkań Jerzego Kwiecińskiego z przedstawicielami amerykańskiego biznesu.

Jerzy Kwieciński spotkał się w poniedziałek zarówno z członkami Amerykańsko-Polskiej Rady Biznesu (The U.S.- Poland Business Council), skupiającej najważniejsze amerykańskie firmy prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, jak i z przedstawicielami Izby Handlowej Stanów Zjednoczonych (US Chamber of Commerce), najważniejszej grupy wpływów amerykańskiego wielkiego biznesu.

Minister Kwieciński poinformował, że zarówno podczas spotkania z Wilburem Rossem, szefem amerykańskiego resortu handlu, jak i w rozmowach z przedstawicielami prywatnego sektora amerykańskiej gospodarki dużym zainteresowaniem jego rozmówców cieszyła się Inicjatywa Trójmorza.

„Nie ukrywamy jako rząd, że chcielibyśmy współpracę w ramach tej Inicjatywy silnie pogłębić na poziomie międzyrządowym po to aby wiele projektów proponowanych w ramach tej Inicjatywy zaczęło być faktycznie realizowanych. Mamy na myśli inicjatywy w dziedzinie energii, w dziedzinie transportu, ale również w sektorze informatycznym” - powiedział Kwieciński.

Zapytany przez PAP, czy temu zainteresowaniu jego amerykańskich rozmówców Inicjatywą Trójmorza będą towarzyszyły konkretne amerykańskie inwestycje w różne projekty związane z Inicjatywą, Kwieciński przypomniał, że zarząd należącego do Skarbu Państwa Banku Gospodarki Krajowej był pomysłodawcą „utworzenia funduszu Trójmorza, który w tej chwili jest tworzony, jest rejestrowany”. Fundusz ten będzie służył finasowaniu konkretnych poczynań, które w pewnością zainteresują Amerykanów.

Podczas pierwszego dnia swojej amerykańskiej wizyty minister Kwieciński wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez Radę Atlantycką - prywatny waszyngtoński ośrodek politologiczny wspólnie z gigantem sektora IT firmą Google. Dyskusja była poświęcona nowym wyzwaniom epoki cybernetycznej.

W wtorek szef polskiego resortu inwestycji i rozwoju odbędzie szereg spotkań na Kapitolu, w tym z grupą ustawodawców skupionych w polskim klubie parlamentarnym (tzw. Polish Caucus).

Podczas swojej wizyty w USA Jerzy Kwieciński zatrzyma się w Nowym Jorku, gdzie w czwartek w siedzibie ONZ podpisze umowę, na podstawie której Polska jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, oficjalnie przystąpi do Rady Rządowej United Nations Global Compact. Udział Polski w pracach Rady UN GC może pośrednio przyczynić się do większego zaangażowania polskich firm w system zamówień publicznych ONZ, którego wartość wynosi obecnie ponad 18 miliardów dolarów rocznie i z roku na rok wzrasta.

Na zakończenie wizyty w USA minister Kwieciński zatrzyma się w Buffalo w stanie Nowy Jork, gdzie 19 lipca otworzy „Kongres 60 Milionów” - spotkanie polonijnego biznesu ze wszystkich państw świata.

