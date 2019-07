Włoski problem z hazardem

Ponad 1,3 mln osób we Włoszech jest uzależnionych od hazardu, 12 tys. leczy się z uzależnienia - oto obraz zjawiska ludopatii w tym kraju. Co roku Włosi wydają na gry hazardowe ok. 100 mld euro; przeciętnie każdy mieszkaniec kraju wydaje na ten cel 1780 euro.

W opublikowanym raporcie przedstawiono dane dotyczące legalnego hazardu, na który mieszkańcy Italii w zeszłym roku wydali 106,8 miliarda euro, o 3 punkty procentowe więcej niż w roku poprzednim. Trzy lata temu suma ta wynosiła ok. 84 mld euro.

Jak podkreślono, wśród tych osób jest wielu graczy okazyjnych lub po prostu takich, którzy robią to z zamiłowania. Ale rośnie też liczba przypadków określanych jako patologiczne, gdy gry zaczynają mieć destrukcyjny wpływ na życie osobiste, rodzinne i zawodowe graczy. Skłoniło to w zeszłym roku władze do uchwalenia przepisów, które mają wspomagać w walce z hazardem. To między innymi zakaz reklamy i ograniczenia w dostępie do automatów do gier.

Tylko niewielki odsetek hazardzistów, około 12 tysięcy osób uzależnionych zdecydowało się na leczenie. Ponieważ liczba nałogowych graczy rośnie, eksperci położyli nacisk na potrzebę szkolenia specjalistycznego personelu medyczno-sanitarnego.

Publikacja tych danych zbiegła się w czasie z prawdziwą gorączką wokół włoskiej gry liczbowej, SuperEnalotto. Kumulacja przed czwartkowym losowaniem wzrosła do 190 milionów euro. Główna wygrana nie padła od roku.

PAP/ as/