Nowy blok w Jaworznie prawie gotowy

** W bloku 910 MW w Jaworznie rozpoczął się rozruch „na gorąco”, czyli pierwsze rozpalenie palników kotła olejem lekkim, podał Tauron. Testy i próby poszczególnych układów instalacji potrwają przez kilka najbliższych tygodni. Tym samym zaawansowanie inwestycji sięgnęło 93 proc.

Blok 910 MW w Jaworznie pozwoli nam szybciej osiągnąć cele przedstawione w aktualizacji kierunków strategicznych. Określiliśmy tam jasno, że do 2030 r. chcemy ograniczyć emisję CO2 o 50 proc. Co ważne, nowy blok będzie istotnym elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne kraju - powiedział prezes Filip Grzegorczyk.

Gorący rozruch to uruchomienie wszystkich elementów instalacji przy użyciu docelowych czynników takich, jak woda, węgiel, para i olej. To moment, który można porównać do pierwszego odpalenia silnika w samochodzie, który zszedł z linii produkcyjnej, wyjaśnia spółka.

Proces gorącego rozruchu poprzedzony był trawieniem polegającym na rozpuszczeniu i usunięciu zanieczyszczeń znajdujących się na wewnętrznych ściankach rur kotła i rurociągów parowych przy zastosowaniu odpowiednich roztworów chemicznych. Substancje stałe, luźne i nierozpuszczalne w tych roztworach, usunięto z układu podczas operacji płukania, dodano.

Rozpoczęty dziś rozruch na ‘gorąco’, polegający rozpaleniu palników kotła olejem lekkim, to kolejny kamień milowy inwestycji w Jaworznie. Po zakończeniu testów nastąpi synchronizacja turbozespołu z systemem elektroenergetycznym kraju - podkreślił wiceprezes Jarosław Broda.

Rozpalenie palników i ogrzanie kotła do odpowiedniej temperatury zostanie, w pierwszym etapie, wykorzystane do osuszenia wymurówki żaroodpornej, która została zastosowana w miejscach szczególnie narażonych na działanie erozji popiołowo-żużlowej. Następnie przez kolejne trzy tygodnie przeprowadzony zostanie proces dmuchania kotła i rurociągów parowych mający na celu oczyszczenie powierzchni części ciśnieniowej bloku z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych pozostałych po montażu mechanicznym. Aby proces dmuchania dał oczekiwany efekt oczyszczenia, do jego przeprowadzenia należy zastosować parę o odpowiednich parametrach, tj. ciśnienie i temperatura pary muszą być na tyle wysokie, aby były w stanie usunąć wszystkie zanieczyszczenia stałe z układów bloku. Czystość pary weryfikowana jest za pomocą płytek kontrolnych, które sprawdza się po każdym cyklu dmuchania kotła i rurociągów. Po zakończeniu procesu dmuchania, kocioł i rurociągi parowe będą gotowe do podania pary na turbinę, podała również spółka.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

ISBnews, MS