Obowiązkowy split payment poszedł do komisji

Sejm skierował w środę do Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. obowiązkowy split payment w niektórych branżach. Wiceminister finansów Tadeusz Kościński wskazywał, że projekt ma na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak tłumaczył, obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej.

To w szczególności: paliwa; stal i wyroby stalowe; złom i odpady; metale szlachetne (np. złoto i srebro) i nieszlachetne np. miedź. A także np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne. Dodatkowo, obowiązek ten będzie dotyczyć płatności za części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług zawiera dodany do ustawy załącznik - powiedział. Chodzi o załącznik nr. 15