Biznes na Facebooku, rozwój za granicą

Już 73 proc. polskich firm wykorzystuje Facebooka do w swojej działalności. Ta popularność platform społecznościowych nie jest przypadkiem. Dzięki działaniom reklamowym prowadzonym za ich pośrednictwem małe i średnie przedsiębiorstwa mogą docierać do swoich klientów i rozwijać działalność równie skutecznie i naturalnie, jak największe firmy na rynku - także za granicą

Polski biznes jest na Facebooku. Badanie zrealizowane przez Facebooka wspólnie z Morning Consult pokazało, że aż 73 proc. polskich przedsiębiorstw wykorzystuje Facebooka. To najwyższy wynik wśród przebadanych państw (Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). Polscy przedsiębiorcy najczęściej też deklarują, że Facebook pomógł im rozwinąć działalność - twierdzi tak 64 proc. firm w Polsce, a aż 75 proc. deklaruje, że Facebook zwiększył ich przychody. Mało tego: blisko co trzecia mała firma w Polsce zbudowała swoją działalność właśnie w oparciu o Facebooka.

Sposób na klienta

87 proc. ankietowanych polskich firm obecnych na Facebooku twierdzi, że platforma pomaga im pozyskiwać klientów. Firmowe Strony umożliwiają przywiązanie klientów do marki i bieżącą komunikację z nimi. Dla użytkowników obserwowanie marki na Facebooku to również bardzo wygodny sposób, aby dowiedzieć się o nowej ofercie lub wydarzeniach organizowanych w ulubionym lokalu. Nie dziwi zatem, że spośród ponad 17 milionów Polaków korzystających każdego miesiąca z Facebooka, ponad 14 milionów jest połączonych na platformie z jakąś polską firmą.

Dzięki globalnemu zasięgowi Facebooka korzyści płynące z wykorzystania platformy są również istotne dla firm o ambicjach rozwoju międzynarodowego. Facebook umożliwia np. kierowanie reklam w lokalnych językach do potencjalnych klientów w innych krajach - o zainteresowaniach podobnych do dotychczasowej grupy docelowej w Polsce. Nic więc dziwnego, że nawet 65% polskich firm korzystających z Facebooka uważa, że platforma umożliwia im sprzedaż produktów w innych miastach i krajach. Jednocześnie już ponad 69 milionów ludzi spoza Polski jest połączonych z jakimś polskim przedsiębiorstwem na Facebooku.

Działanie online, rozwój offline

Rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się na szersze korzyści płynące dla społeczności i rynku pracy. 59 proc. polskich firm obecnych na Facebooku twierdzi, że dzięki wzrostowi obrotów po dołączeniu do Facebooka mogły zatrudnić więcej pracowników. Facebook może być wsparciem także w samym procesie poszukiwania pracowników i zatrudnienia - dzięki możliwości zamieszczania ofert rekrutacyjnych oraz przeglądania ich za pośrednictwem platformy. Administratorzy stron firmowych mają możliwość stworzenia ogłoszeń rekrutacyjnych, które mogą pojawić się na stronie na Facebooku, w zakładce Oferty pracy, w zakładce Marketplace, a także w Aktualnościach. Ogłoszenia mogą zostać wsparte reklamowo, aby dotrzeć do właściwych kandydatów. Firmy mogą także wesprzeć ogłoszenia reklamami, żeby dotrzeć do właściwych kandydatów oraz zarządzać nimi w taki sposób, aby prowadzić komunikację z aplikantami, umawiać rozmowy rekrutacyjne lub wysyłać automatyczne przypomnienia za pośrednictwem Messengera.