Ile gazu sprzedało PGNiG?

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w II kwartale 2019 r. wyniósł 6,05 mld m sześc. wobec 5,44 mld m sześc. w analogicznym okresie roku poprzedniego - podał koncern w komunikacie. W całym pierwszym półroczu wolumen sprzedaży gazu ziemnego wyniósł 15,95 mld m sześc. wobec 15,35 mld m sześc. przed rokiem.

Wydobycie gazu ziemnego w drugim kwartale 2019 roku wyniosło 1,04 mld m sześc. wobec 1,07 mld m sześc. rok wcześniej. Zgodnie z szacunkami, w całym pierwszym półroczu wydobycie wyniosło 2,22 mld m sześc. wobec 2,26 mld m sześc. przed rokiem.

Import gazu ziemnego wyniósł 3,71 mld m sześc. gazu wobec 3,42 mld m sześc. rok wcześniej. Import „z kierunku wschodniego” wyniósł 2,19 mld m sześc. wobec 2,60 mld m sześc. rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu import gazu ziemnego wyniósł 7,38 mld m sześc. wobec 7,26 mld m sześc. przed rokiem, w tym z kierunku wschodniego 3,98 mld m sześc. wobec 5,58 mld m sześc. rok wcześniej.

Według szacunków, wolumen wydobycia ropy naftowej przez PGNiG spadł w drugim kwartale do 289,9 tys. ton z 324,4 tys. ton rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu wydobycie ropy spadło do 613,8 tys. ton z 672,7 tys. ton przed rokiem.

Wolumen sprzedaży ropy naftowej przez grupę spadł do 266,2 tys. ton z 294 tys. ton przed rokiem. Łącznie w okresie styczeń-czerwiec sprzedaż ropy spadła do 544,3 tys. ton z 723 tys. ton rok wcześniej.

PGNiG szacuje, że wolumen sprzedaży ciepła w drugim kwartale wzrósł do 6,04 PJ z 4,43 PJ, a sprzedaży energii elektrycznej z produkcji - do 0,74 TWh z 0,60 TWh przed rokiem. W całym pierwszym półroczu tego roku wolumen sprzedaży ciepła spadł według szacunków do 23,01 PJ z 23,46 PJ. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji wzrósł z kolei w tym czasie do 2,26 TWh 2,14 TWh przed rokiem.

Na koniec czerwca 2019 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 2,5 mld m sześc. gazu. Jak podano, podany stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System.

