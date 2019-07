Obniżka PiT już w Sejmie

Projekt ustawy obniżający PIT z 18 do 17 proc. trafi w czwartek do Sejmu - zapowiedział wicepremier Jacek Sasin.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy obniżający PIT z 18 do 17 proc. oraz obniżający koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków, mają obowiązywać od 1 października br.

Sasin powiedział w programie „Tłit” wp.pl, że projekt ustawy obniżający PIT z 18 do 17 proc. zostanie przesłany do Sejmu w czwartek. Zaznaczył jednak, że na trwającym właśnie posiedzeniu Sejmu projekt nie będzie procedowany.

Zdążymy, pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa, jesteśmy wiarygodni. Od 1 października wszyscy Polacy pracujący i płacący podatek PIT będą go płacili w mniejszym wymiarze, o 6 procent mniej, bo to jest 1 punkt procentowy, co oznacza 6 procent niższy podatek - mówił wicepremier.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbędzie się 30 sierpnia.

SzSz(PAP)