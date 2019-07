Rekordowy odsetek Polaków kupuje w sieci

Wzrosła liczba Polaków, którzy robią regularnie zakupy w sieci, i jest ona największa z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 2002 r. - podał w piątek CBOS. Najwięcej czasu w sieci spędzają najmłodsi. Prawie wszyscy użytkownicy internetu (99 proc.) korzystają z niego w domu.

W Polsce przynajmniej raz w tygodniu z internetu korzysta niemal siedmiu na dziesięciu dorosłych (69 proc.), czyli minimalnie więcej osób niż przed rokiem (wzrost o 3 punkty proc.) - czytamy w piątkowym komunikacie z badań CBOS „Korzystanie z internetu”.

Jak poinformowano, o obecności online decyduje przede wszystkim wiek, a dopiero w drugiej kolejności wykształcenie, które ma znaczenie, głównie jeśli chodzi o starszych respondentów (55+).

Z internetu powszechnie korzystają najmłodsi respondenci (18-24 lata) i mający od 25 do 34 lat. W sieci jest także ogromna większość badanych w wieku 35 do 44 lat, trzy czwarte mających od 45 do 54 lat i ponad połowa mających od 55 do 64 lat. Offline pozostaje trzy czwarte najstarszych ankietowanych (w wieku 65 lat i więcej) - napisano.