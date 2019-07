Prezydent Ukrainy zamknie Sławomira Nowaka?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński ostro przystąpił do przeglądu stanu państwa. Wśród krytykowanych aspektów mocno wybija się jakość ukraińskich dróg za którą odpowiada Państwowa Agencja Dróg Samochodowych Ukrainy (Ukrawtodor). Agencją tą kieruje polski polityk, były minister PO Sławomir Nowak.

Zełeński w ostrych słowach podsumował dotychczasową pracę Ukrawtodoru podczas facebookowego nagrania. Prezydent skomentował fatalną jakość dróg, w ostrych słowach oceniając dotychczasowe działania agencji:

W kraju drogi będą [wtedy], kiedy rozwiążemy kwestię Ukrawtodoru, zlikwidujemy go albo całkowicie zmienimy kierownictwo, to pierwszy etap. Drugi [etap], trzeba „posadzić” kierownictwo, które pracowało przez wiele lat o zarabiało na drogach. Trzeba to po prostu pokazać, żeby ludzie bali się tak postępować.