450 domów kultury zostanie podłączonych do sieci

Do połowy 2020 r. do szerokopasmowego internetu podłączonych zostanie 450 gminnych ośrodków kultury; w tym celu Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z pierwszymi siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi - powiedziała w piątek w Sejmie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

W piątek w Sejmie poseł Jerzy Bielecki (PiS) skierował do Ministra Cyfryzacji pytanie w sprawie internetu i przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu terenów, na których usytuowane są gminne ośrodki kultury.

Odpowiedzi udzieliła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która przypomniała, że w Polsce funkcjonuje ponad 2,5 tys. gminnych ośrodków kultury. „Tego typu ośrodki są często bardzo aktywne i stanowią jedno z głównych miejsc spotkań zwłaszcza w mniejszych gminach” - oceniła.

Przypomniała, że program ten Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło w maju br. i składa się z trzech filarów.

Pierwszy z nich - to podłączenie wszystkich gminnych ośrodków kultury w Polsce do szerokopasmowego internetu. Drugi - to przeznaczenie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych, a trzeci - to doposażenie w nowoczesny sprzęt, który tam już pozostanie po zakończeniu projektu - wyjaśniła wiceminister cyfryzacji.