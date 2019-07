Volvo wzywa do serwisów około pół miliona samochodów

Szwedzki producent samochodów Volvo wzywa do swoich serwisów na całym świecie ok. pół miliona pojazdów.

Jak zauważa niemiecka agencja dpa, to już druga w tym tygodniu zła wiadomość dla szwedzkiego producenta samochodów, którego właścicielem jest chiński koncern Geely. W czwartek podano, że w II kwartale tego roku znacznie spadły zyski Volvo Cars, mimo znacznego wzrostu sprzedaży.

Powodem akcji jest element w komorze silnika, który może się topić, a w najgorszym przypadku może dojść do pożaru - poinformował w sobotę rzecznik Volvo.

Volvo zapewnia, że do tej pory nie było żadnych informacji by w związku z tą usterką ktoś ucierpiał lub doszło do wypadku.

Szwedzka telewizja SVT podała, że chodzi o modele Volvo, m. in. V40, V60, V70, S80, XC60 i XC90, z czterocylindrowymi silnikami Diesla, które wyprodukowano w latach 2014 - 2019.

(PAP)/gr