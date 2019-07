W najnowszym numerze ,,Sieci”: Minister kontra lichwa

Jako polityk mam grubą skórę. Nie ugnę się z powodu nawet najbardziej perfidnych, dyskredytujących mnie kampanii – mówi Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rozmowie z Wojciechem Biedroniem i Jackiem Karnowskim w najnowszym numerze tygodnika „Sieci”.

W rozmowie poruszona zostaje m.in. sprawa walki z lichwą. „Skąd decyzja, by walczyć z rynkiem lichwiarskim? Są sygnały, że większość firm działa legalnie, płaci podatki, a wielu Polaków od lat korzysta z ich usług. Taką narrację możemy znaleźć w mediach” - pytają dziennikarze.

Kiedy zostałem prokuratorem generalnym, trafiła do mnie sprawa pewnej kobiety z Gdańska, która została wyrzucona z domu tylko dlatego, że zaciągnęła pożyczkę w wysokości kilkuset złotych. Sprawę tej bezradnej, zrozpaczonej kobiety prokuratura, jeszcze za poprzednich rządów, umorzyła. Poleciłem ją ponownie zbadać. Jak się okazało, była to zwykła lichwa. Co więcej, stała za nią cała przestępcza grupa, w której skład wchodzili notariusze. Ofiarą przestępców padło ponad 400 osób, które straciły dach nad głową. Zleciłem jednocześnie analizę statystyki karnej pod kątem lichwy. Wynik był szokujący: średnio trzy wyroki skazujące za przestępstwa lichwiarskie rocznie. To oznaczało, że antylichwiarskie przepisy nie działają, mimo że skala problemu jest ogromna. Większość spraw, które napływały wcześniej do prokuratur, była umarzana, pomimo nieopisanych ludzkich dramatów i tragedii, nawet samobójstw. Oszukani ludzie, często najsłabsi, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, nie znajdywali ani sprawiedliwości, ani wsparcia ze strony państwa. Podjąłem więc jeszcze jedną decyzję: by prokuratura występowała po stronie pokrzywdzonych przez lichwiarzy w sprawach cywilnych, np. o odszkodowania. Dziś prokuratorzy czynią to na masową skalę – wyjaśnia minister Ziobro.