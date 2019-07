Trzeba zapobiec otwartej wojnie w Zatoce Perskiej

W wywiadzie dla niemieckiej gazety niedzielnej „Bild am Sonntag” minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wskazał na konieczność zapobieżenia przekształceniu się obecnego wzrostu napięcia między Iranem a USA i Wielką Brytanią w otwartą wojnę.

Chodzi o to, by zapobiec wojnie. Na to skierowane są wszystkie wysiłki, podejmowane wspólnie z partnerami europejskimi i państwami regionu (Zatoki Perskiej)” - powiedział Maas.