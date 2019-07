Premier: Gospodarcze serce Polski bije na Śląsku

Na Śląsku bije gospodarcze serce Polski, to region, który mocno wpłynął na rozwój naszej ojczyzny; tutejsza otwartość i tradycja to cechy unikatowe, dzięki którym Śląsk może być domem dla wszystkich - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu od niedzieli przebywa na Śląsku. W Katowicach wziął udział w wojewódzkich obchodach Święta Policji, następnie spotkał się z mieszkańcami Siemianowic Śląskich. W niedzielę odwiedził też Mysłowice, gdzie spotkał się z harcerzami tamtejszego Hufca ZHP, który świętującego w tym roku 95-lecie.

W poniedziałek szef rządu wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem odwiedzą Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach, gdzie wezmą udział w uroczystości podpisania umowy na remont czołgów T-72 z modyfikacją. Następnie Morawiecki złoży wizytę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach.

