Polacy ufają rządowi Morawieckiego

W lipcu 40 proc. badanych zadeklarowało się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego; 26 proc. respondentów określiło się jako jego przeciwnicy, a 29 proc. jako obojętni - wynika z lipcowego sondażu CBOS.

W lipcu spadł - w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca - o 1 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, liczba deklarujących się jako jego przeciwnicy nie zmieniła się, podobnie jak odsetek obojętnych (29 proc.). Wzrósł za to z 4 do 5 proc. odsetek odpowiadających na to pytanie „trudno powiedzieć”.

Również opinie o wynikach działalności rządu są bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca - wynika z sondażu CBOS. Dobrze efekty pracy rządu ocenia 50 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), prawie co trzeci (32 proc., wzrost o 2 pkt proc.) jest niezadowolony, a 19 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt proc.).

Oceny polityki gospodarczej rządu, jak zauważa CBOS, zbliżyły się do poziomu z kwietnia. W lipcu 48 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu do czerwca) oceniła, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 38 proc. badanych (więcej o 3 pkt. proc. niż w czerwcu); 14 proc. nie miało zdania w tej sprawie (bez zmian).

Zadowolenie, że premierem jest Mateusz Morawiecki, wyraziło w lipcu 48 proc. ankietowanych przez CBOS, - o 1 pkt proc. mniej niż w czerwcu. 32 proc. jest z tego niezadowolonych - o 1 pkt. proc. mniej, a nie ma zdania w tej kwestii 20 proc. badanych (bez zmian w porównaniu do badania z ubiegłego miesiąca).

Notowania premiera utrzymują się od marca na podobnym poziomie (48-49 proc. poparcie, 31-33 proc. niezadowolonych).

„Wyniki lipcowego badania potwierdzają hipotezę sprzed miesiąca, że rekonstrukcja rządu nie zaważyła znacząco na jego społecznych notowaniach. Praktycznie bez zmian pozostaje rozkład zwolenników i przeciwników obecnego gabinetu, również oceny dotychczasowych wyników działalności rządu są bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca. Notowania samego premiera utrzymują się na takim samym poziomie od marca. Jedyna zmiana dotyczy szans jakie - w opinii respondentów - polityka obecnego rządu stwarza w odniesieniu do poprawy sytuacji gospodarczej. W tym obszarze w lipcu nastąpiło niewielkie pogorszenie ocen” - zauważa CBOS.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 1120 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 4-11 lipca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

PAP/ as/