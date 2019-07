Dania zezwoliła na naziemną część Baltic Pipe

Duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała dwie decyzje środowiskowe, dotyczące miejsca wyjścia na brzeg Danii podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe - poinformował w poniedziałek jeden z dwóch inwestorów projektu - Gaz-System.

Jak zaznaczył polski operator systemu przesyłu gazu, dotycząca Gaz-Systemu decyzja duńskiej Agencji obejmuje wykonanie połączenia między gazociągiem podmorskim na dnie Morza Bałtyckiego, a siecią przesyłu gazu, za którą odpowiedzialny jest duński operator Energinet. Druga decyzja Agencji dotyczy Energinetu. Przed wydaniem decyzji środowiskowych założenia projektu były poddane w Danii konsultacjom publicznym.

Według Gaz-Systemu, pozwolenie obejmuje również budowę mikrotunelu do linii brzegowej, w którym zostanie umieszczony gazociąg. Dzięki zastosowaniu technologii tzw. mikrotunelingu zminimalizowany będzie wpływ na środowisko naturalne, a gazociąg nie naruszy duńskiej plaży oraz klifu.

Proces pozyskiwania pozwoleń przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Kolejny kamień milowy za nami. Następny istotny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę - podkreślił prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Polski operator zaznaczył, że zgoda duńskiej Agencji była konieczna, by obaj operatorzy mogli rozpocząć realizację gazociągu.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Zdolność przesyłowa ma być na poziomie 10 mld m sześc. rocznie.

Na Baltic Pipe składa się w sumie pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego łączący systemy przesyłowe Norwegii i Danii, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu na duńskiej wyspie Zelandia, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego między Danią a Polską praz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

SzSz (PAP)