Coraz więcej ekologicznego transportu w miastach

Liczba polskich miast, które przesiadają się na ekologiczny transport publiczny, rośnie i to cieszy - mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że przetarg na zakup 130 nowych pojazdów elektrycznych dla Warszawy jest jednym z największych w Europie

Jak wynika z komunikatu resortu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał w poniedziałek umowę na zakup 130 elektrobusów. Wartość inwestycji to ponad 417 milionów złotych, przy czym wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wyniesie 180 mln złotych. Obecnie po stolicy jeździ 31 autobusów z napędem elektrycznym.

Elektrobusy nie emitują spalin, ponadto obniżają poziom hałasu. Z informacji resortu wynika, że nowe pojazdy skierowane zostaną do obsługi linii na Trakcie Królewskim. Autobusy będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, elektroniczne systemy informacji pasażerskiej oraz biletomaty. Autobusy będą liczyły 18 metrów długości co jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali Europy. Nowe autobusy elektryczne będą również przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze wyjadą na ulice Warszawy na początku 2020 roku.

Programu Infrastruktura i Środowisko wspiera rozwój komunikacji miejskiej w Warszawie. Wartość dofinasowania projektów związanych z rozwojem warszawskiego transportu miejskiego to ponad 913 milionów złotych.

Wsparcie z POIiŚ uzyskał projekt rozbudowy warszawskiego metra i zakupu nowych pociągów. Łączna wartości dofinansowania wyniesie prawie 3,8 mld złotych. Warszawiacy dzięki funduszom tramwajami pojadą również do Wilanowa i na Gocław. Dofinansowanie z POIiŚ na budowę trasy, zakup składów i budowę infrastruktury towarzyszącej do Wilanowa wyniesie 554 milionów złotych, a na Gocław prawiev62 milionów złotych.

PAP, mw