Trump zaprzecza doniesieniom o szpiegach CIA

Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył w poniedziałek doniesieniom, że władze Iranu aresztowały 17 agentów CIA, nazywając informację o tym „całkowitym fałszem”

Doniesienia, że Iran schwytał agentów CIA to całkowity fałsz. Zero prawdy. Tylko więcej kłamstw i propagandy (jak ich zestrzelony dron) ogłoszone przez religijny reżim, który sprawdza się źle i nie ma pojęcia co robić - napisał na Twitterze Trump.