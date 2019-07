Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

W poniedziałek główne indeksy zwyżkowały, za wyjątkiem WIG20. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół JSW, Orange i Tauron

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,1 proc. do 2.342,51 pkt., WIG zwyżkował 0,1 proc. do 60.929,94 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 4.051,25 pkt., a sWIG80 zyskał 0,3 proc. do 11.959,82 pkt.

Poniedziałkowa sesja upłynęła pod znakiem trendu bocznego, minimalnie poniżej piątkowego zamknięcia.

W trakcie notowań WIG20 raz wybił się z tego trendu, kiedy ok. 13.00 zaczął zwyżkować z ok. 2.335 pkt. do 2.350 pkt. ok. 15.00, po czym ponownie powrócił do punktu wyjścia.

Na pozostałych kluczowych rynkach regionu ceny akcji również spadały, choć w dużo większym niż w Warszawie tempie - węgierski BUX stracił ok. 0,9 proc., w zbliżonej skali spadki zaliczyły indeksy rynku tureckiego i rosyjskiego. Wyjątkiem okazał się czeski PX, który zyskał 0,2 proc. Obroty na GPW wyniosły 547 mln zł, z czego 494 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,13 proc., a S&P500 zwyżkował 0,09 proc. o 17.30.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: JSW - spadek o 2,1 proc., Orange - o 2,1 proc. i Tauron - o 1,2 proc. Zniżkowała także cena KGHM - o 0,6 proc.

Cena JSW była na najniższym poziomie od września 2016 r.

W trakcie poniedziałkowej sesji KGHM podał, że sprzedaż miedzi w grupie w czerwcu 2019 roku wyniosła 64 tys. ton i była wyższa o 6 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 58,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 16 proc. rdr.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Santander Bank Polska - o 2,3 proc., PGE - o 1,1 proc. i CD Projekt - o 0,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Asbisu - spadek o 3,9 proc. i PKP Cargo - o 3,0 proc.

Asbis przed poniedziałkowym otwarciem poinformował, że szacunkowe skonsolidowane przychody za czerwiec wyniosły ok. 153 mln USD i były o ok. 15 proc. niższe rdr.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje The Dust - wzrost o 41,5 proc., Stalproduktu - o 4,7 proc., Idea Banku - o 4,4 proc. i Budimeksu - 4,0 proc.

Kurs notowanego na NewConnect The Dust ustanowił historyczne maksimum - od początku roku cena gamingowej spółki wzrosła o ponad 270 proc.

Zarząd spółki poinformował w piątek o podjęciu decyzji o aktualizacji strategii rozwoju. Rozszerzona strategia, oparta w głównej mierze o rozszerzone portfolio autorskich gier, ma na celu zwiększenie możliwości osiągania bieżących przychodów oraz zysków spółki.

Stalprodukt zwyżkował po raz pierwszy, po serii czterech kolejnych sesji spadkowych.

PAP, PAP Biznes, mw