Polska ubiega się w KE o tekę gospodarczą

Polska ubiega się o tekę unijnego komisarza w obszarach gospodarczych, mających największe znaczenie w Komisji Europejskiej - powiedział we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ubiegamy się o obszary gospodarcze, bo to one mają największe znaczenie w Komisji Europejskiej. Komisarzy jest 28, razem z przewodniczącym KE, i każdy kraj ma swego reprezentanta - powiedział we wtorek dziennikarzom Kwieciński.