MPiT: w lipcu oczekujemy wzrostu produkcji budowlanej

W lipcu oczekujemy wzrostu produkcji budowlanej; roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 10 proc. - ocenia w komentarzu do wtorkowych danych GUS Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z wtorkowymi wstępnymi danymi GUS, w czerwcu br. produkcja budowlano-montażowa spadła o 0,7 proc. rok do roku, a wynik ten był niższy od oczekiwań. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja była wyższa o 4,7 proc. rdr, co - zdaniem analityków resortu - wskazuje na to, że decydujące w tym miesiącu były czynniki pozaekonomiczne.

Dodatkowo należy uwzględnić wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 24,7 proc. W kolejnych miesiącach spodziewamy się przyspieszenia produkcji, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym roku - napisano w komentarzu przekazanym PAP.

Jak wskazano, w czerwcu 2019 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, spadek produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków (1,8 proc.) oraz robotami budowlanymi głównie związanymi z wykończeniem inwestycji (specjalistyczne) - spadek o 0,6 proc. W zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja pozostała bez zmian. W czerwcu wzrosła zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania (24,7 proc. rdr), głównie mieszkań na sprzedaż lub wynajem (33,3 proc. rdr). Szacuje się, że na koniec czerwca 2019 r. w budowie pozostawało 816,4 tys. mieszkań, czyli o 3,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Na historycznie wysokim poziomie (421 tys.) w czerwcu utrzymywało się natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw budowlanych. Oznacza to, że w stosunku do czerwca ub. roku w sektorze budowlanym powstało ok. 18 tys. nowych miejsc pracy. Dla porównania przeciętne zatrudnienie w branży w całym 2017 r. wyniosło 387 tys., a w 2018 r. 407 tys. - napisano.

Zauważono, że w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. produkcja wzrosła o 6,6 proc. wobec 23,7 proc. przed rokiem. Największy wzrost wystąpił w zakresie robót specjalistycznych (8,5 proc.). Przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej odnotowały wzrost o 7,5 proc., a budową budynków - o 4,2 proc.

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie zbliżonym do czerwca i maja. Utrzymują się pozytywne choć niższe oceny bieżącego portfela zamówień krajowych i zagranicznych, a przedsiębiorstwa budowlane przewidują wzrost zatrudnienia zbliżony do zgłaszanego przed miesiącem. Natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych jest częściej niż w ostatnich 2 miesiącach oceniane jako niewystarczające - dodano. W lipcu oczekujemy wzrostu produkcji budowlanej. Szacujemy, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 10 proc. - prognozuje MPiT.

SzSz (PAP)