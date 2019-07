Rząd przeznaczy 1 mld zł na dopłaty do fotowoltaiki

1 mld zł na dopłaty z NFOŚiGW do nowych prosumenckich instalacji fotowoltaicznych zakłada przedstawiony we wtorek przez rząd program „Mój prąd”. Maksymalne dofinansowanie to 5 tys. zł, płatne po zakończeniu budowy domowej instalacji o mocy 2-10 kW.

Rząd liczy, że program przyczyni się do powstania 200 tys. prosumenckich instalacji PV o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 1000 MW, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych. Obecnie w Polsce jest ok. 65 tys. takich instalacji.

Według premiera Mateusza Morawieckiego nowy program ma odpowiadać wymaganiom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, a także globalnym zobowiązaniom zawartym w Porozumieniu Paryskim. „Chcemy, żeby energia oparta na PV rozwijała się w dwucyfrowym tempie” - oświadczył Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Program „Mój prąd” będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, maksymalne wsparcie na gospodarstwo domowe to 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów budowy instalacji.

Jak podało Ministerstwo Energii, programem zostaną objęte instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Instalacja nie może być zakończona na dzień ogłoszenia konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Taka instalacja kosztuje 15-18 tys. zł, zatem 5 tys. to wsparcie bardzo znaczące” - oświadczył na konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zaznaczył, że jedynym warunkiem uzyskania takiego wsparcia będzie potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej specjalnego licznika dwukierunkowego, który umożliwia rozliczanie zarówno pobranej, jak i oddanej do sieci energii.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1 mld zł, czyli 200 tys. prosumentów otrzyma wsparcie - dodał minister. Mam nadzieję, że nastąpi to szybko, bo zainteresowanie jest duże. Zachęcam do korzystania” - stwierdził Tchórzewski.

Minister podkreślił, że prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi w PIT, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem.

