Parkujesz w Katowicach? Szykuj się na zmiany

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Katowicach na południe i wyższe opłaty za parkowanie dla kierowców spoza miasta - to główne założenia zmian zasad parkowania w stolicy woj. śląskiego w konsultowanym projekcie uchwały tamtejszej rady miejskiej.

Jak wynika z wtorkowej informacji katowickiego magistratu, projektem radni mieliby zająć się po wakacjach. Uchwała - według miejscowego samorządu „porządkująca strefę płatnego parkowania” - ma być pierwszym elementem zmian w polityce parkingowej Katowic.

Jak wyjaśnił cytowany przez biuro prasowe magistratu prezydent Marcin Krupa, podłożem planowanych zmian jest liczba średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami miast ościennych wjeżdżających do Katowic w ciągu doby.

„Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę centrów przesiadkowych. Inwestycje mają zachęcić do wjazdu do centrum miasta komunikacją miejską. W Zawodziu czy też Brynowie budujemy po kilkaset miejsc parkingowych tak, by kierowcy nie musieli ich szukać w centrum. Na podstawie biletu na tramwaj lub autobus będą mogli zaparkować bezpłatnie” - wskazał Krupa.

„W centrum naszego miasta działają urzędy, przychodnie - dlatego też zmiany w zakresie strefy parkowania mają pomóc wymusić rotację pojazdów” - zaznaczył.

„Jednocześnie zgodnie z moją przedwyborczą obietnicą pracujemy nad wdrożeniem karty mieszkańca. Jej głównym celem jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj odprowadzają podatki - co jest bardzo ważne z punktu widzenia budżetu miasta. Karta będzie zapewniała m.in. tańsze parkowanie” - zapowiedział Krupa.

„Droższy parking dla osób spoza Katowic, wraz z powstającymi centrami przesiadkowymi, mają stanowić element polityki transportowej ukierunkowanej na zachęcanie naszych gości do podróżowania do Katowic komunikacją publiczną” - dodał.

Główną zmianą w projekcie uchwały jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania i podzielenie jej na dwie podstrefy: „Śródmieście” i „Ceglana - Wita Stwosza”.

Granice w podstrefie ” Śródmieście” (pokrywającej się z dotychczasową strefą) wyznaczają ulice: Mikołowska, Żwirki i Wigury, Kościuszki, pl. Karola Miarki, Kochanowskiego, Jagiellońska, Lompy, Dąbrowskiego, Francuska, Warszawska, Szkolna, Moniuszki, Uniwersytecka, Piastowska, al. Korfantego, Skargi, Sokolska, Mickiewicza, Sobieskiego, Gliwicka, pl. Wolności, Sądowa.

Opłaty tam mają pozostać bez zmian (za postój do godziny - 2,00 zł, za drugą rozpoczętą godzinę 2,40 zł, za trzecią rozpoczętą godzinę 2,80 zł, za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł).

Dla nowej podstrefy „Ceglana-Wita Stwosza” (ul. Ceglana na odcinku od ul. Meteorologów do ul. Kościuszki oraz ul. Wita Stwosza od ul. Ceglanej do wiaduktu nad autostradą A4) zaproponowano stawki: za postój do godziny 3 zł, za drugą rozpoczętą godzinę 3,60 zł, za trzecią - 3,90 zł, a za każdą kolejną 3 zł.

Miasto zapowiada, że obecnie przygotowuje tzw. dialog techniczny w obszarach: polityki parkingowej oraz nowego kształtu obsługi transportem zbiorowym - w związku z planowanym uruchomieniem centrów przesiadkowych.

„W zakresie polityki parkingowej określone zostaną wskaźniki i charakterystyki parkowania tak, aby na nowo zaplanować strefy płatnego parkowania oraz ukształtować nowy system opłat w Śródmieściu, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców strefy i Katowic” - wyjaśnił cytowany naczelnik wydziału transportu urzędu miasta Bogusław Lowak.

„W przypadku centrów przesiadkowych niezbędne jest uzyskanie aktualnych, rzeczywistych danych dotyczących wielkości ruchu pasażerskiego na obecnych liniach komunikacyjnych, które łączą Katowice z gmina sąsiadującymi, tak aby w efektywny sposób wykorzystać potencjał jaki dadzą uruchomione centra przesiadkowe” - dodał naczelnik.

Jak podkreślił, na podstawie tych danych wprowadzane mają być kolejne zmiany w centrum, w tym także w tzw. Strefie Kultury.

W kontekście planów utworzenia nowej podstrefy wzdłuż ul. Ceglanej i ul. Wita Stwosza Lowak przypomniał, że podczas przebudowy tamtejszego układu drogowego utworzono 308 miejsc parkingowych. „Wprowadzenie w tym obszarze płatnego parkowania ma na celu wymuszenie rotacji pojazdów, by ułatwić znalezienie miejsca osobom odwiedzającym pobliskie szpitale i lokale usługowe” - zaznaczył.

Ponadto przedłożony do konsultacji projekt uchwały m.in. zmienia kryteria przyznawania i opłaty za tzw. „karty przedsiębiorcy”.

We wtorek projekt uchwały opublikowano na katowickiej Platformie Konsultacji Społecznych (pks.katowice.eu), gdzie organizacje pożytku publicznego w ciągu dwóch tygodni mogą przekazywać swoje uwagi. Następnie projekt zaopiniują komisje rady miasta, a najprawdopodobniej we wrześniu trafi na sesję rady miasta. Uchwała ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

PAP/ as/