Udany czas dla budownictwa mieszkaniowego

Mamy bardzo udane półrocze dla budownictwa mieszkaniowego z ponad 94,7 tys. oddanych mieszkań - wskazał we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, odnosząc się do danych GUS. Ożywienie w inwestycjach prywatnych może oznaczać, że tempo wzrostu PKB w br. wyniesie 4,5-5 proc. - dodał

Jak zaznaczył Kwieciński „z dzisiejszych danych GUS wynika, że mamy bardzo udane półrocze dla budownictwa mieszkaniowego z ponad 94,7 tys. oddanych mieszkań”. Dodał, że do połowy roku nie oddano więcej od 1991 r. (od tego roku GUS udostępnia porównywalne dane).

„Przypomnijmy, że to dobre półrocze po ubiegłym roku, który zakończył się świetnym wynikiem ponad 185 tys. oddanych mieszkań. Wzrost o 14,4 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku daje podstawy do optymistycznych prognoz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w najbliższym czasie” - zaznaczył szef resortu rozwoju.

Dodał, że powody do optymizmu wynikają także z innych danych. „W pierwszym półroczu rozpoczęto budowę 115,4 tys. mieszkań (o 1,5 proc więcej niż w roku ubiegłym) w budowie pozostawało prawie ok. 816,4 tys. mieszkań (o 3,4 proc. więcej rok do roku). Spadek liczby pozwoleń i zgłoszeń z projektem wynosi tylko 2,5 proc. rok do roku” - wskazał. Oznacza to, że w I połowie br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy ok. 128,7 tys. mieszkań, i to jest dobry wynik” - podkreślił.

W opinii Kwiecińskiego zadowalające są również odczyty dotyczącego produkcji budowlano-montażowej. Jak zaznaczył „mamy niewielki spadek o 0,7 proc. w stosunku do czerwca 2018 roku, ale wynika on z czynników obiektywnych”. „Po pierwsze rok temu mieliśmy duży wzrost, wynoszący 25 proc., po drugie, w zeszłym miesiącu mieliśmy dwa dni robocze mniej niż w czerwcu 2018 roku i po trzecie, czerwiec był wyjątkowo gorący, a to wpływało negatywnie na czas efektywnej pracy oraz wydajność pracowników” - zaznaczył.

Dodał, że są to efekty jednorazowe i w kolejnych miesiącach nie powinny zakłócać wzrostu. „Trzeba zresztą podkreślić, że w stosunku do maja 2019 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła, a jeśli wyeliminujemy czynniki sezonowe wskaźnik ten urósł w czerwcu 2019 r. o 4,7 proc. rok do roku względem czerwca 2018 r. i o 0,1 proc. w porównaniu z majem br.” - wskazał.

Szef resortu rozwoju zaznaczył ponadto, że „po dynamicznym wzroście PKB w pierwszym kwartale br., kiedy to zwiększył się on realnie o 4,7 proc. (względem analogicznego kwartału roku ubiegłego) w drugim kwartale br. (oraz kolejnych kwartałach br.) należy oczekiwać stabilizacji dynamiki rozwojowej gospodarki”. „Mocne fundamenty i ożywienie w inwestycjach prywatnych oznaczają, że w całym 2019 r. możliwe jest tempo wzrostu PKB w okolicach 4,5-5 proc.” - stwierdził.

„W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym” - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. oddano do użytkowania 94,7 tys. mieszkań, tj. o 14,4 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 58,8 tys. mieszkań (22,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), natomiast inwestorzy indywidualni - 33,4 tys. mieszkań, tj. o 2,2 proc. więcej niż w 2018 r.” - czytamy w informacji GUS. (PAP)