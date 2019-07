64 spółki GPW notowane jako dłużnicy w KRD

Na 416 krajowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 64 z nich widnieje - jako dłużnicy - w biurze informacji gospodarczej - poinformował Krajowy Rejestr Długów. Najwięcej dłużników jest wśród branży budowlanej i producentów.

Wartość rynkowa wszystkich zadłużonych spółek to blisko 122 mld zł.

„Krajowy Rejestr Długów ponownie przeanalizował krajowe spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. 15 proc. z nich to dłużnicy notowani w KRD. Wzrosła zarówno liczba zadłużonych spółek, jak i wartość samego zadłużenia” - poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, 11 lipca br. na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych było 416 krajowych spółek. „Jak się okazało - 64 z nich widnieje w biurze informacji gospodarczej (Krajowego Rejestru Długów - PAP) jako dłużnicy” - czytamy.

W komunikacie wskazano, że choć od ostatniej edycji badania „Długi spółek giełdowych” z maja 2018 roku, liczba krajowych firm notowanych na warszawskim parkiecie zmalała o 11, to liczba tych, które mają długi, wzrosła o 7.

„Od tamtego czasu wzrosło także ich łączne zadłużenie - z 37,88 mln zł do 42,6 mln zł. Zadłużone spółki giełdowe mają w sumie 941 zobowiązań wobec 222 wierzycieli. Wśród nich nie ma tegorocznych debiutantów” - napisano.

Z danych KRD wynika, że najwięcej przedstawicieli wśród dłużników ma budownictwo (23 proc. dłużników giełdowych), na drugim miejscu są producenci (17 proc.), dalej firmy finansowe (14 proc.).

Również pod względem wartości zadłużenia dominuje branża budowlana: 16,4 mln zł. Na drugim miejscu jest handel z długiem 11,5 mln zł, a na trzecim branża technologiczna - 5,4 mln zł.

„Wartość rynkowa wszystkich zadłużonych spółek to blisko 122 mld zł. 20 z nich to firmy, których wycena nie przekracza 10 mln zł. Kolejna dwudziestka to firmy z przedziału od 10 do 100 mln zł. Wartość 11 spółek lokuje się między 100 mln zł a 1 mld zł. Reszta, czyli 13 to spółki wyceniane powyżej 1 mld zł” - czytamy.

Jak dodano, 11 spółek posiada długi w kwocie ponad 1 mln zł. Rekordzista ma na koncie zobowiązania w kwocie 7,4 mln zł. 35 spółek z grona dłużników może pochwalić się zyskiem ze sprzedaży.

Na liście giełdowych dłużników są i takie, które walczą o przetrwanie, jak i takie, które znajdują się w doskonałej kondycji finansowej.

„Lokowanie budowlanki na czele dłużników nie zaskakuje, do czego przyzwyczaiły nas już zarówno cykliczne raporty o zadłużeniu, jak i cykliczne badania subiektywnej oceny sytuacji finansowej przez same firmy” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Jak wskazał, ostatni raport „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wskazuje, że w branży budowlanej zaobserwowano największe wydłużenie się średniego terminu oczekiwania na uregulowanie płatności przez klientów.

„Obecnie czeka ona na zapłatę 5 miesięcy i 5 dni. Tymczasem opóźnienia w płatnościach na jednym poziomie automatycznie powodują opóźnienia w płatnościach na niższych szczeblach. Ta właśnie struktura licznych podwykonawców sprawia, że w budowlance najszybciej mnożą się zatory płatnicze, które stanowią największą barierę w działalności firm i są główną przyczyną utraty płynności finansowej” - ocenił Łącki.

Z badania wynika, że prócz zatorów finansowych, palące problemy sektora budowlanego to m.in. rosnące koszty energii, wzrost kosztów pracy, słaba dostępność firm podwykonawczych, skomplikowane otoczenie instytucjonalne.

Jeśli chodzi o produkcję i handel to pod względem wartości zadłużenia, w czołówce spółek w zestawieniu znalazły się firmy z branży handlowej, czego nie obserwowano w poprzedniej edycji badania.

Badanie „Długi spółek giełdowych” zostało przeprowadzone na 416 krajowych spółkach, które 11 lipca 2019 roku były notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To już jego 7. edycja. Pierwszego przeglądu zadłużenia giełdowych spółek KRD BIG SA dokonał w listopadzie 2015 roku. Obecne zestawienie zostało przygotowane wspólnie z ekspertami programu Rzetelna Firma pod patronatem KRD.

