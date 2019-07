Zwrot podatku, a zerowy PIT – co musisz wiedzieć?

Zerowy PIT, czyli nowa ulga podatkowa dla młodych, budzi sporo zapytań i wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia zwrotu podatku dochodowego w zeznaniu rocznym. Co warto wiedzieć w tej kwestii? Czy możliwe będzie otrzymanie zwrotu na początku 2020 roku? Zobacz najważniejsze informacje!

Zerowy PIT to nowa ulga podatkowa dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. Wejdzie w życie od 1 sierpnia bieżącego roku i pozwoli na większe zarobki – wolne od pobieranej zaliczki na podatek dochodowy. A co ze zwrotem podatku, na który większość młodych ludzi czeka po złożeniu rocznego zeznania podatkowego?

Będzie zwrot, ale dla „wybranych”

Warto wiedzieć, iż zerowy PIT obowiązuje młodych pracowników, do przekroczenia limitu przychodowego. W bieżącym roku limit wynosi 35.636,67 złotych. W 2020 roku będzie to 85.528,00 złotych. Limit ten oczywiście jest łączny dla wszystkich umów, na podstawie których pracował młody pracownik i które włączają się w katalog umów objętych zerowym PIT (m.in. umowa o pracę czy umowa zlecenia).

Z kwoty wolnej od podatku skorzystać będzie można dopiero po przekroczeniu ustalonych limitów przychodowych. Wynika to z faktu, iż po przekroczeniu tejże kwoty stosuje się opodatkowanie według skali podatkowej. Osoby do 26. roku życia, których roczny przychód nie przekroczy pierwszego progu podatkowego, nie będą mogły liczyć na zwrot podatku w 2020 roku. W bieżącym roku obowiązuje limit 35.636, 67 złotych, ponieważ nowe przepisy obowiązywać będą dopiero od sierpnia do grudnia, a w poprzednich miesiącach pobierana była „tradycyjna” zaliczka na podatek dochodowy.

Niektóre umowy nadal opodatkowane

Zerowy PIT dla młodych wchodzi w życie już w przyszłym tygodniu. Zanim nastawisz się na oszczędności w ramach nowych przepisów warto wiedzieć, iż niektóre z umów nadal będą opodatkowane. Na „starych” zasadach pozostaną bowiem m.in. umowy o dzieło czy przychody z własnej działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z zerowego PIT, musisz złożyć w 2019 roku stosowne oświadczenie. Dla młodych przedsiębiorców jest światełko w tunelu – mogą oni bowiem jednocześnie prowadzić działalność i osiągać przychody w ramach umów zlecenia, które są zawarte w katalogu nowej ulgi podatkowej.