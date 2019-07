GITD: System poboru opłat został skutecznie przejęty

Główny Inspektorat Transportu Drogowego skutecznie przejął system poboru opłat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, praktycznie w sposób niezauważalny przez kierowców - poinformował w środę Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Gajadhur odniósł się w ten sposób do krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczącego przygotowania administracji rządowej do prowadzenia elektronicznego poboru opłat drogowych po 2018 r.

Podkreślił, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) miał na przejęcie systemu niespełna dziesięć miesięcy.

Był to okres bardzo krótki, a mimo to GITD zbudował w tym okresie odpowiednie zaplecze kadrowe, pozyskując jednych z najlepszych specjalistów - dodał.

Dodał, że wpływy, jakie zapewnia obecnie system do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) są na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej.

Dziennie do KFD wpływa 5,4 mln zł. Od przejęcia systemu przez GITD, czyli od 3 listopada do końca czerwca tego roku wpłynęło blisko 1,3 mld zł. Jest to o około 3 mln zł więcej niż w analogicznym czasie, kiedy systemem zarządzała GDDKiA” - stwierdził Gajadhur.

Przejęcie systemu spowodowało minimalne zmniejszenie kosztów ponoszonych na działanie elektronicznego systemu poboru opłat - dodał.