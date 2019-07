Polska z von der Leyen o budżecie UE

Obsada stanowisk w nowej Komisji Europejskiej, polityka klimatyczna oraz negocjacje ws. unijnego budżetu będą głównymi tematami czwartkowej rozmowy w Warszawie nowej przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim - powiedział w czwartek wicepremier Jacek Sasin.

Przewodnicząca-elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży w czwartek wizytę w Warszawie; przed południem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie to druga wizyta von der Leyen ws. konsultacji tek w KE; wcześniej w Paryżu spotkała się z prezydentem Francji.

Sasin mówił w czwartek w radiowej Jedynce, że rozmowy premiera i szefowej KE będą się skupiały na trzech obszarach. „Po pierwsze tworzenie nowej Komisji Europejskiej i to, jaka teka w tej komisji przypadnie Polsce (…). My jesteśmy zainteresowani objęciem ważnej teki” - zaznaczył wicepremier. Dopytywany dodał, że chodzi przede wszystkim o tekę gospodarczą.

„Oczywiście niczego w tej chwili nie przesądzamy. To są negocjacje, tu trzeba zgody szerszej niż tylko porozumienie pomiędzy Polską a nową szefową Komisji Europejskiej. Zobaczymy” - powiedział wicepremier.

Jak dodał, rozmowa Morawieckiego i von der Leyen będzie też dotyczyła „budżetu unijnego, którego negocjacje w tej chwili wejdą w nową fazę, a właściwie tak naprawdę na poważnie się zaczną”, a także kwestii klimatycznych. „To jest dla nas bardzo ważne, by polityka klimatyczna uwzględniała naszą polską specyfikę” - zaznaczył.

Według Sasina „pierwsze wypowiedzi szefowej KE wskazują, że być może rozumie lepiej niż jej poprzednicy” to, że „Polska ma swoją specyfikę” w kwestii ochrony klimatu. „Mamy gospodarkę opartą na węglu. Tego się po prostu szybko nie da zmienić. My i tak ograniczyliśmy emisję CO2 bardzo potężnie w ciągu ostatnich dwudziestu kliku lat. Mam nadzieję, że nasi partnerzy to dostrzegą, nie będą wprowadzali rozwiązań, które będą uderzały bezpośrednio w Polaków” - powiedział.

Wicepremier przyznał, że „pozytywne sygnały ze strony Ursuli von der Leyen” są też w kwestiach migracji oraz „tego, co było przedmiotem sporów w ciągu ostatnich czterech lat pomiędzy Polską a KE, czyli tego, jak postrzegamy praworządność”. Wskazał na „niepotrzebne zupełnie procedury przeciwko Polsce, które poprzednie kierownictwo KE prowadziło”.

„Pierwsze wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen wskazują, że nie jest ona tak zapiekle nastawiona przeciwko Polsce; dostrzega to, że jeśli mówimy o praworządności, to jest to jakiś problem ogólnoeuropejski i nie ma podstaw, by piętnować w żaden sposób żadnego kraju a już szczególnie Polski” - powiedział Sasin.

W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen - dotychczasowa minister obrony Niemiec - została wybrana przez Parlament Europejski na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzi ona rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi na temat składu przyszłej KE.

Głosowanie PE nad całym składem Komisji Europejskiej i przesłuchania poszczególnych osób odbędą się po wakacjach. Obecnie już 15 krajów w mniej lub bardziej oficjalny sposób zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do komisji von der Leyen.

