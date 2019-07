Nowe umowy Gaz-Systemu

Gaz-System w tym miesiącu zawarł umowy na wykonawstwo robót budowlanych dla trzech odcinków gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń - poinformowała spółka w czwartek w komunikacie. Dodano, że inwestycja jest jednym z najdłuższych elementów korytarza gazowego Północ-Południe o długości 168 km.

Trasa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń będzie przebiegała przez trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i śląskie. Jego nominalna średnica wyniesie 1000 mm, a ciśnienie robocze 8,4 MPa.

Trasa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń została podzielona na trzy odcinki: odcinek pierwszy Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km, przebiegający przez gminy Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz; odcinek drugi Pałecznica-Braciejówka, o długości ok. 56 km przez gminy Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz oraz odcinek trzeci Braciejówka-Tworzeń, o długości ok. 34 km, przebiegający przez gminy Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Gaz-System zaznaczył w komunikacie, że pierwszy i drugi odcinek gazociągu zostały przekazane do dyspozycji wykonawcom robót budowlanych 11 lipca br. Wykonawcą robót budowlanych na odcinku pierwszym i drugim będzie firma Stalprofil S.A., natomiast na odcinku trzecim za prace budowlane będzie odpowiedzialna firma IDS-BUD S.A. Termin zakończenia budowy gazociągu zaplanowano na koniec 2021 r.

„Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. - Nasza inwestycja to szansa na rozwój gospodarczy południa Polski w wielu obszarach. Nowy gazociąg zwiększy przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego, która w przyszłości, w związku z rosnącym zainteresowaniem firm wykorzystaniem gazu jako nośnika energii, umożliwi ich przyłączenia do sieci gazowej” - podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes spółki Artur Zawartko.

Zawartko zwrócił także uwagę, że jest to pierwszy gazociąg, na którym podjęto działania wyprzedzające, mające na celu usprawnienie realizacji inwestycji.

„Przed zleceniem wykonawcy robót budowlanych wykonano szereg prac przygotowawczych tj. rozpoznanie saperskie i archeologiczne, których celem było przyspieszenie i usprawnienie wejścia wykonawcy robót w teren” - podkreślił.

Wiceprezes Gaz-System dodał, że na trasie zaprojektowano dużą liczbę przejść bezwykopowych - m.in.: trzy przekroczenia typu Direct Pipe, jedno tzw. HDD pod rzeką Wisłą o długości ok. 1 km oraz 137 pozostałych przekroczeń m.in.: przewierty, przeciski i mikrotunele. Do gazociągu zostanie również podpięta stacja systemowa, która ma stanowić połączenie nowego systemu przesyłowego z istniejącym i zapewnić docelowo m.in. zwiększone dostawy gazu dla Podbeskidzia.

Zawartko zaznaczył, że inwestycja Gaz-System jest ważna dla rozwoju gospodarczego Polski południowo-wschodniej. Po jej zakończeniu - wskazał wiceprezes - corocznie spółka przesyłowa będzie odprowadzać podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej.

„Kwota ta zasili budżet gmin na trasie gazociągu i będzie ją można przeznaczyć na potrzeby lokalnej społeczności” - dodał przedstawiciel spółki.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W październiku 2013 r. Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest) i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017.

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń jest jednym z najdłuższych elementów korytarza gazowego Północ-Południe. Ma on połączyć Terminal LNG w Świnoujściu i gazociąg Baltic Pipe, przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z terminalem LNG w Chorwacji.

PAP/ as/