Kolejny wzrost wartości kredytów mieszkaniowych

W pierwszym półroczu br. udzielono ponad 2,7 mln kredytów konsumpcyjnych, czyli o 7,3 proc. mniej niż przed rokiem. W przypadku kredytów mieszkaniowych było to 96 tys., co oznacza spadek o 13 proc. rok do roku - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK)