Johnson: jestem gotów na brexit bez umowy

Premier W. Brytanii Boris Johnson ostrzegł w czwartek, że umowa z UE ws. brexitu jest „nie do zaakceptowania dla tego parlamentu i kraju” i wezwał do usunięcia z niej mechanizmu awaryjnego ws. Irlandii Płn. Dodał, że jest gotów zdecydować się na brexit bez umowy.

Przemawiając w Izbie Gmin po raz pierwszy jako premier Johnson powiedział, że „zdecydowanie wolałby wyjść (ze Wspólnoty) na podstawie porozumienia” i zapewnił, że „będzie pracował ze wszystkich sił, aby do tego doszło”.

Ostrzegł zarazem, że jeśli UE odmówi renegocjacji warunków brexitu, to zdecyduje się wyprowadzić Zjednoczone Królestwo z Unii 31 października bez umowy.

Wszyscy ministrowie są zdeterminowani, by doprowadzić do wyjścia w tym terminie; inaczej groziłaby nam katastrofalna utrata zaufania - powiedział Johnson.

Wyborcy „zastanawialiby się, czy politykom można kiedykolwiek zaufać w sprawie realizacji wydanych im instrukcji” - wyjaśnił.

Żaden kraj, który ceni sobie swoją niezależność i ma szacunek do siebie, nie mógłby się zgodzić na traktat sprowadzający się do rezygnacji z naszej niezależności gospodarczej i samorządności tak, jak robi to mechanizm awaryjny dla Irlandii Płn. Jego ograniczenie czasowe nie jest wystarczające - jedynym sposobem jest jego usunięcie” - powiedział Johnson.