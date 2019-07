Bruksela szykuje się na twardy brexit

Żądania zmian w porozumieniu dotyczącym brexitu, sformułowane przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, „są nie do przyjęcia” i UE musi przygotować się na wyjście tego kraju ze Wspólnoty bez umowy - ostrzegł w czwartek główny negocjator KE Michel Barnier.

Johnson „oświadczył, że jeśli umowa ma zostać zawarta, trzeba wyeliminować mechanizm awaryjny (w sprawie Irlandii Północnej). Jest to oczywiście niedopuszczalne i nie wchodzi w zakres mandatu Rady Europejskiej” - oświadczył Barnier w e-mailu skierowanym do przedstawicieli 27 pozostałych państw członkowskich UE, który w czwartek widziała agencja AFP.

„Jak sugeruje to jego raczej agresywna retoryka, musimy przygotować się na sytuację, w której (Johnson) daje pierwszeństwo planowaniu +no deal+ (braku porozumienia), częściowo po to, by wywrzeć presję na jedność 27 państw UE” - dodał Barnier.