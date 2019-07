Polka ważną dyrektor w Google

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek globalną dyrektorką Google for Startups. Z Warszawy będzie zarządzać działalnością prowadzoną przez technologicznego giganta w ponad 125 krajach.

Google for Startups, jak sama nazwa wskazuje, to dział w technologicznej spółce odpowiedzialny za rozwój startupów. Firma swoje ośrodki wspierania, tzw. Campusy, otworzyła dotąd w siedmiu lokalizacjach, to: Tel Awiw, Sao Paulo, Madryt, Londyn, Seul, Tokio i Warszawa. I to właśnie stolica Polski, dzięki wyborowi Agnieszki Hryniewicz-Bieniek na dyrektor Google for Startups, staje się globalnym centrum rozwoju startupów.

Google for Startups swoim programem pomaga startupom m.in. w rozwoju biznesu i ekspansji międzynarodowej (również poprzez ściąganie mentorów czy przedsiębiorców), ale też dzieli się wiedzą o swoich technologiach.

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek w 2013 r. została dyrektor biznesową Google Polska, z firmą związana jest od 11 lat. Wcześniej była m.in. dyrektor marketingu G+J Poland, pracowała też w działach marketingu Deutsche Telekom czy The Walt Disney Company.

