Orlen szuka wykonawcy elektrowni fotowoltaicznej

PKN Orlen ogłosił zapytanie dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznej we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną na terenie o powierzchni ok. 5 ha. Oferty można składać do 31 sierpnia - podała spółka.

Jak wyjaśnił płocki koncern w opublikowanej dokumentacji postępowania - zapytanie o informację RFI, dotyczy „budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie zakładu CCGT PKN Orlen we Włocławku wraz z jej długoterminową obsługą po uruchomieniu”.

Przedmiotem zapytania jest uzyskanie informacji na temat kompleksowej, wariantowej budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na gruncie o powierzchni ca. 5 ha we Włocławku - podał PKN Orlen w ogłoszeniu.

Koncern podkreślił przy tym, że „zakres budowy to generalna realizacja inwestycji - +pod klucz+”, obejmująca projekt, uzyskanie wszystkich wymaganych stosownymi przepisami pozwoleń i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, a także roboty budowlane, dostawę i montaż elementów elektrowni fotowoltaicznej oraz jej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie oraz „wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia”.

PKN Orlen zaznaczył, że szczegółowy zakres rzeczowy, dotyczący przedsięwzięcia zostanie przekazany oferentom po złożeniu przez nich „deklaracji uczestnictwa w postępowaniu zakupowym i oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. Dodał przy tym, ze oferenci są zobowiązani do dokonania wizji lokalnej na terenie obiektu.

PKN Orlen posiada we Włocławku blok gazowo-parowy (CCGT) o mocy 463 MWe, wybudowany przez General Electric i SNC-Lavalin Polska w pobliżu Anwilu - spółki z Grupy Orlen.

Ogłaszając w grudniu 2018 r. aktualizację swej strategii na lata 2019-22, PKN Orlen wskazał m.in., iż strategiczne kierunki rozwoju koncernu „uwzględniają globalne megatrendy w perspektywie długoterminowej, takie jak wzrost znaczenia regulacji środowiskowych, digitalizacja produkcji, wzrost znaczenia paliw alternatywnych, czy zmiany zachowań konsumenckich”.

PKN Orlen wielokrotnie podkreślał, że jednym z jego priorytetów jest zaangażowanie w niskoemisyjną energetykę. W kwietniu tego roku informował np., że spółka Baltic Power z Grupy Orlen bada warunki środowiskowe i wietrzność na obszarze posiadanej koncesji na Morzu Bałtyckim.

Koncern przypomniał wówczas, że Grupa Orlen posiada na Bałtyku koncesję, w ramach której może zbudować morską farmę wiatrową o mocy do 1200 MW. „Jako jeden z największych producentów energii elektrycznej w Polsce nieustannie szukamy nowych ścieżek rozwoju w tym sektorze” - mówił wówczas Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

SzSz(PAP)