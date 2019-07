Niemiecki dziennik ostro atakuje Orbana

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje w piątek decyzję KE, by skierować do TSUE sprawę przeciw Węgrom w związku z polityką azylową. Krytykuje przy tym premiera tego kraju Viktora Orbana za domniemane nieprzestrzeganie unijnych reguł.

Jeśli ktoś jest członkiem klubu, to musi przestrzegać jego reguł. Rząd Węgier chce pozostać członkiem Unii Europejskiej. Ale kiedy chodzi o reguły, to premier Viktor Orban ma całkiem inne wyobrażenia - uważa konserwatywna gazeta.

„FAZ” zarzuca szefowi węgierskiego rządu wprowadzenie przepisów, które naruszają prawa migrantów i przynajmniej według Komisji Europejskiej są niezgodne z zasadami UE. Dlatego KE postanowiła w czwartek skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Węgrom w związku z polityką azylową.

Należy przypuszczać, że z sama skarga nie zrobi na Orbanie większego wrażenia. Dotychczas zawsze mógł liczyć na to, że sankcje przeciwko niemu i jego rządowi nie zostaną wprowadzone - zaznacza dziennik z finansowej metropolii nad Menem. Najskuteczniejszym środkiem (przeciwko Orbanowi) byłoby odwrócenie się od niego i jego partii większości wyborców. Do tego jednak jeszcze nie doszło. Również pieniacz z Budapesztu korzysta ze zjawiska, które przysłużyło się wielu populistom - polaryzacji” - ubolewa „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

KE poinformowała, że decyzja o skierowaniu sprawy do TSUE została podjęta w uwagi na „przepisy, które penalizują wspieranie wniosków o azyl oraz wprowadzają kolejne ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl”.

W lipcu ub.r. Komisja Europejska postanowiła skierować do TSUE inną sprawę przeciwko Węgrom - za restrykcyjne przepisy antyimigracyjne, uznając je za sprzeczne z prawem unijnym. Jednocześnie KE rozpoczęła wtedy procedurę o naruszenie prawa UE w sprawie pakietu ustaw antyimigracyjnych określanych mianem „Stop Soros”. Prawo to, łącznie ze zmianami w konstytucji, penalizuje działania nakierowane na wsparcie migrantów i utrudnia dostęp do wnioskowania o azyl.

Zgodnie z przyjętymi na Węgrzech regulacjami kara pozbawienia wolności będzie grozić każdemu, kto w imieniu jakiejkolwiek organizacji oferowałby pomoc osobom chcącym ubiegać się o azyl albo pozwolenie na pobyt na Węgrzech.

PAP SzSz