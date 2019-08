Żydowscy gangsterzy? Niektórzy byli słynni niczym Al Capone

Informacja o śmierci dwóch obywateli Izraela w Meksyku i powiązanie jej z izraelską zorganizowaną przestępczością mogło być szokiem dla wielu czytelników. Tymczasem naród Żydowski, podobnie jak Włosi, Rosjanie czy Japończycy posiadał w historii swoje własne struktury przestępcze, a wielu żydowskich gangsterów jest równie znanych jak Al Capone.

Zasadniczo należy mówić o Żydowsko-Amerykańskich grupach przestępczych, które narodziły się na przełomie XIX i XX wieku w USA. Takie gangi niesłusznie nazywa się w mediach „Mafią Żydowską” lub „Kosher Nostrą”, implikując negatywne stereotypy względem Żydów jako zbiorowości narodowej i religijnej.

CZYTAJ KONIECZNIE: Meksyk: Zamordowano Żydów. Powiązania z mafią izraelską?

Faktem jest natomiast, iż tacy przestępcy jak Monk Eastman operowali w ramach potężnych gangów, w skład których wchodzili głównie właśnie Żydzi. Gang Eastmana pod koniec XIX wieku mocno i brutalnie konkurował z przestępczymi syndykatami irlandzkimi czy włoskimi o kontrolę nad Nowym Jorkiem. Z kolei gang Harry’ego Horowitza (składający się z przestępców włoskich i żydowskich) słynął z brutalności, której najbardziej jaskrawym przejawem było uśmiercenie gangstera i hazardzisty Hermana Rosenthala.

Najsłynniejszym jednak żydowskim gangsterem był Bugsy Siegel, jeden z architektów powstania miasta Las Vegas.

Co ciekawe gdy w 1948 roku powstawało państwo Izrael żydowscy gangsterzy mieli łożyć na powstanie kraju pokaźne kwoty, potem zaś korzystać z możliwości podróży do kraju w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej w USA.

Obecnie przestępczość zorganizowana gangów Żydowsko-Amerykańskich objawiła się wśród ortodoksyjnych Żydów, jak również widoczna jest w grupach przestępczych złożonych z Rosjan żydowskiego pochodzenia.

Tym samym istnienie przestępczości zorganizowanej wśród obywateli Izraela nie musi dziwić, choć nie powinno też prowadzić do szkodliwych wniosków i uogólnień względem całej żydowskiej społeczności.

Wikipedia/ The Jewish Independent/ New York Magazine/ as/