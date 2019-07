Upały paraliżują transport w zachodniej Europie

Przerwa w dostawie prądu na dworcu Gare du Nord w Paryżu spowodowała w piątek przed południem wstrzymanie pociągów Eurostar na trasie ze stolicy Francji do Londynu. Według komunikatów firmy, ruch został wznowiony, ale należy się liczyć z poważnymi opóźnieniami.

Firma Eurostar zaapelowała do pasażerów, by ograniczyli w piątek podróże tym połączeniem, o ile nie są one konieczne, ponieważ dojazd do Paryża i wyjazd z miasta są poważnie utrudnione.

Nie jest jeszcze jasne, co spowodowało awarię prądu na jednej z platform Gard du Nord, nie ma też przesłanek, które pozwalałyby ją przypisać fali upałów.

Zarząd francuskich kolei państwowych SNCF poinformował, że połączenia linii kolejowej Eurostar do Brukseli są również opóźnione z powodu ograniczenia szybkości pociągów w Belgii ze względu na upały.

SzSz(PAP)