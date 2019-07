Amerykanie chwalą Ukrainę za zatrzymanie tankowca

Ambasada USA na Ukrainie pochwaliła w piątek działania władz w Kijowie wobec rosyjskiego tankowca, zatrzymanego za udział w listopadowym ataku na okręty ukraińskiej marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej oraz uwolnienie załogi tej jednostki.

To, jak zachowała się Ukraina we wczorajszym incydencie z tankowcem, mówi o tym, że nowe władze zamierzają bronić interesów swego państwa nie tylko w twardy, ale i humanitarny sposób oraz zgodnie z normami międzynarodowymi. Jest to dobry precedens na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów - oświadczyła amerykańska ambasada na portalu społecznościowym.