„Sieci”: Środowiska LGBT to narzędzie przeciw Polsce

Nowy numer „Sieci”: Marzena Nykiel ujawnia niebezpieczny scenariusz środowisk promujących ideologię LGBT. To co widzimy, to dopiero początek. - Najpierw bluźnierstwa i profanacje na Marszu Równości w Warszawie, potem próba „zdobycia Jasnej Góry” i kpiny z katolicyzmu, wreszcie rozróby w Białymstoku, mające pokazać całemu światu, że za rządów PiS prześladowane są seksualne mniejszości. Tyle wystarczyło, by puścić w świat krzyk o polskim faszyzmie i wmontować awanturę w kampanię wyborczą. Strategia homopropagandy rozgrywana jest sprawnie przez polityków opozycji według starych scenariuszy – pisze Marzena Nykiel.

Na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci”, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl w artykule „Operacja Białystok” wraca do białostockiego Marszu Równości. - Wydarzeń w Białymstoku nie można czytać bez kontekstów. Po fali antyklerykalnych prowokacji na paradach LGBT+, gdy sprzeciw społeczny wobec agresywnej promocji ideologii gender został doprowadzony do granic wytrzymałości, wydano zgodę na konfrontację dwóch skrajnych ideowo grup: homoseksualnych aktywistów i kibiców, jawnie walczących z ideologią LGBT. Czy można było nie przewidzieć, że dojdzie do starć? Mimo to nie wyznaczono tras, które uniemożliwiłyby konfrontację. Zupełnie tak jakby właśnie na starcia liczono. Natychmiast zostały zresztą podłapane przez polityków lewicy i sprawnie wykorzystane do politycznej walki – zauważa Nykiel.

Ocenia przy tym, że - Polska, jako ostatni bastion tożsamości kulturowej i katolicyzmu w Europie, znalazła się pod szczególnym ostrzałem wielu międzynarodowych podmiotów, których interesy nie mogą zostać w pełni rozwinięte. Środowiska LGBT są dla nich ważnym narzędziem w walce mającej zmienić struktury społeczne i zaprowadzić nowy ład. W międzynarodową rozgrywkę wyjątkowo dobrze wpisują się też politycy polskiej opozycji, która za wszelką cenę chce przejąć stery władzy – ocenia Marzena Nykiel.

W wywiadzie „Zmieniliśmy reguły gry” Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, pytany jest przez Jacka Karnowskiego m.in. o kampanię wyborczą i najbliższe wybory parlamentarne.

Wicepremier podkreśla: - Nie godzimy się na „plan Rabieja”, a więc najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a na końcu adopcja dzieci. My wiemy, że gdy raz wejdziemy na tę drogę, to już z niej nie zejdziemy – zaznacza Sasin.

Ocenia co w kampanii powinno być najważniejsze - Liczymy przede wszystkim na to, że kampania przyniesie, tak jak w maju, bardzo wyraźne starcie dwóch różnych wizji Polski. Starcie spokojnego rozwoju ze światem wojen ideologicznych. Starcie troski o ludzi z obojętnością na krzywdę.

Na łamach „Sieci” wywiad Wojciecha Biedronia ze Sławomirem Siwym, przewodniczącym Związku Zawodowego Celnicy Pl („Jak PO przegrała walkę z mafiami”), który już w 2008 r. alarmował, że w Polsce panoszą się mafie VAT-owskie. Za swoją walkę z nieprawidłowościami i przekrętami został wyrzucony z pracy. Siwy przypomina - Nakazano nam skierować nasze działania na legalnie działające podmioty, a nie na grupy przestępcze i oszustów. Wyjaśnia przy tym podczas rozmowy jak działał system umożliwiający rozwój patologii trawiących polską gospodarkę.

W wywiadzie „Troska o wspólny dom” Sławomir Mazurek, wiceminister ochrony środowiska mówi Grzegorzowi Górnemu: - Dominujący dziś publicznie nurt ekologii cierpi na coś, co nazwałbym błędem antropologicznym. W tej wizji przyroda jest ważniejsza od człowieka. Tymczasem w naszej cywilizacji, która wyrosła na fundamencie Biblii, to człowiek jest koroną stworzenia – podkreśla Mazurek.

W tygodniku „Sieci” ponadto dodatek specjalny przygotowany z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego „Nie tylko z bronią w ręku”. W dodatku m.in. unikatowe zdjęcia, materiał o powstańczych mediach, program obchodów rocznicowych, rozmowa Marcina Wikło z Dariuszem Gawinem, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. - W sensie symbolicznym Powstanie Warszawskie jest streszczeniem losu polskiego podczas II wojny światowej. Czyli wystawienie nas pomiędzy z jednej strony totalitarne Niemcy a z drugiej totalitarne Sowiety. Warszawa pomiędzy Hitlerem i Stalinem. Taki był polski los w drugiej połowie XX w., każdy Polak bez trudu powinien się w tym odnaleźć – zauważa Gawin.

W najnowszym numerze tygodnika „Sieci” przeczytać można także komentarze bieżących wydarzeń pióra Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów, Jerzego Jachowicza, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej.

Więcej w najnowszym numerze „Sieci”, w sprzedaży od 29 lipca br., także w formie e-wydania na http://www.wsieciprawdy.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania audycji telewizji wPolsce.pl