Premier w "FAZ" apeluje o walkę z mafią VAT-owską

Premier Mateusz Morawiecki w artykule dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” apeluje o stworzenie w UE koalicji chętnych do walki z mafiami VAT-owskimi. Polska ma duże doświadczenie w tej kwestii i chce się nim podzielić - podkreśla szef polskiego rządu.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre kraje odrzucają propozycje dalszej harmonizacji polityki podatkowej. Proponujemy zatem nowe podejście: zamiast dokonywać harmonizacji na poziomie całej UE, proponujemy oparcie się na dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi, prowadzącej do stworzenia koalicji państw chętnych do rozwiązania wspólnego problemu - zachęca Morawiecki.

Nasza walka z mafiami VAT to prawdziwa europejska historia sukcesu. Chcemy teraz podzielić się tym sukcesem i zachęcić inne państwa członkowskie UE do pójścia za naszym przykładem - w interesie całej Unii Europejskiej - pisze polski premier na łamach niemieckiego konserwatywnego dziennika.

Zdaniem premiera zmniejszenie europejskiej luki VAT tylko o połowę (a przykład Polski pokazał już, że możliwe są znacznie lepsze wyniki), przyniosłoby miliardy euro państwom członkowskim i wspólnemu budżetowi UE. Jednocześnie przyczyniłoby się do przywrócenia sprawiedliwych zasad konkurencji i polepszyłoby warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Aby zamknąć lukę w podatku VAT, Polska zamierza zaproponować UE i wszystkim państwom członkowskim wspólną deklarację dotyczącą zwalczania VAT-owskich oszustw podatkowych. Jej istotą jest dążenie do zapewnienia partnerom wzajemnego dostępu do informacji w postaci standaryzowanych baz podatników i rejestrów handlowych. Dodatkowo zachęcać ona będzie do wprowadzenia wspólnych zasad monitorowania procesu rejestracji dla celów podatkowych, a także tworzenia +czarnych+ i +białych+ list podatników VAT. Wreszcie, da podstawę dla stworzenia regulacji ułatwiających administracjom współpracę techniczną oraz wspólne działania przeciw mafiom VAT” - wyjaśnia Morawiecki.