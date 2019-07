Koszty fuzji Millennium z Euro Bankiem znacznie wzrosną

Bank Millennium oczekuje znacząco wyższych kosztów związanych z integracja z przejętym Euro Bankiem w II połowie tego roku i na początku przyszłego roku w porównaniu z I połową tego roku, poinformował prezes Joao Bras Jorge. Bank spokojnie oczekuje także na ostateczną decyzję Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącą kredytów frankowych.

Zaczniemy ponosić wyższe koszty związane z integracją z Euro Bankiem. Wcześniej mówiliśmy, że będą one rozłożone na lata 2019 i 2020. W I poł. tego roku koszty wyniosły 20 mln zł i jest możliwe, że przez następne dwa kwartały i początek roku będą to wyższe koszty, ale nie możemy powiedzieć jak to się będzie rozkładać na poszczególne kwartały - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.

Największe koszty związane z integracją poniesiemy na koniec tego roku i na początku 2020 r. – podkreślił Joao Bras Jorge.