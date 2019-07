Ubogacania ciąg dalszy. Terror na basenie w Niemczech!

Jak donosi serwis unsertirol24.com na basenie Rheinbad w Düsseldorf doszło do ataku i próby przejęcia kontroli nad obiektem przez grupę około 60 młodych mężczyzn, pochodzących z Północnej Afryki.

Zajęli oni początkowo zjeżdżalnię wodną, a także wieżę do skoków. Zdaniem Roland Kettler, menadżer basenu, ignorowali oni regulamin obowiązujący na pływalni oraz polecenia obsługi obiektu. Co więcej, posunęli się wręcz do pogróżek i przemocy fizycznej w stronę kierowniczki zmiany.

W momencie, gdy sytuacja zaczęła eskalować, na basenie znajdowało się około 1500 osób. Nawet sześcioosobowa grupa ochroniarzy nie była w stanie poradzić sobie z agresywnymi Afrykańczykami. Dopiero siły porządkowe niemieckiej policji zapanowały nad napastnikami i doprowadziły do ich neutralizacji. W akcji wzięło udział 18 funkcjonariuszy.

Wobec części napastników wszczęto postępowanie karne. Policja jednak nie ujawniła dalszego toku postępowania ani narodowości zatrzymanych osób.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy taki incydent. W ostatni weekend czerwca doszło do podobnego ataku na tym samym basenie. Wtedy też regularny patrol policji nie był w stanie zapanować nad atakiem i został zmuszony do wezwania wsparcia. Wielu z napastników było wówczas również pochodzenia północnoafrykańskiego.

