Baltic Pipe wchodzi w etap pozwoleń na budowę

Wojewoda wielkopolski 25 lipca br. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rozbudowy tłoczni gazu w Odolanowie - podał w poniedziałkowym komunikacie Gaz-System. Oznacza to przejście do etapu uzyskiwania pozwoleń na budowę dla polskich trzech tłoczni projektu Baltic Pipe.

W komunikacie poinformowano, że uzyskanie przez Gaz-System decyzji lokalizacyjnej dla ostatniego takiego obiektu po polskiej stronie w projekcie Baltic Pipe, oznacza przejście do etapu uzyskiwania pozwoleń na budowę dla wszystkich trzech tłoczni. Tłocznia gazu Odolanów będzie zlokalizowana w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, gminie Odolanów.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej tłoczni gazu w Odolanowie, rozbudowie węzła przesyłowego w Odolanowie oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową. Rozbudowana tłoczni gazu Odolanów umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz poprawi funkcjonowanie polskiego systemu przesyłowego, który zostanie obciążony zwiększonym przesyłem gazu po rozbudowie istniejącego Terminalu LNG w Świnoujściu oraz po wybudowaniu gazociągu podmorskiego Baltic Pipe - oceniono w komunikacie.

Gaz-System poinformował, że uzyskał już wszystkie decyzje lokalizacyjne dla tłoczni gazu w ramach Baltic Pipe. Pozostałe decyzje to: decyzja lokalizacyjna dla budowy tłoczni gazu Gustorzyn (realizowanej w ramach projektu GIPL) wydana przez wojewodę kujawsko-pomorskiego 19 lipca 2019 r. i decyzja lokalizacyjna dla rozbudowy tłoczni gazu Goleniów, wydana przez wojewodę zachodniopomorskiego 26 czerwca 2019 r.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System, a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

W ramach projektu Baltic Pipe w Polsce jest zaplanowanych 5 elementów: budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, rozbudowa tłoczni gazu Goleniów, budowa tłoczni gazu Gustorzyn oraz rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.

SzSz (PAP)