Szesnastolatek został milionerem. Dzięki grom

Wiele osób, zwłaszcza rodziców, uważa gry komputerowe za stratę czasu. Jednak pewien nastolatek postanowił przekonać ich do zmiany zdania. 16-letni Kyle Giersdorf, grający pod pseudonimem „Bugha”, wygrał tegoroczny turniej Fortnite World Cup w Nowym Jorku. W kategorii, w której brał udział, główna nagroda wynosiła… 3 miliony dolarów! Tym samym nastolatek stał się z całą pewnością jedną z najbogatszych osób w swoim wieku na całym świecie.

„Pod względem emocjonalnym, nie czuję zbyt dużo. Ale wiem, że to może zmienić moje życie na zawsze. To absurdalne uczucie” - mówi młody zwycięzca turnieju.

Młodzieniec grał po 8-10 godzin dziennie, trenując, by zostać najlepszym. Stworzył on własną taktykę rozgrywki i konsekwentnie ją realizował. Ma nawet „rytualne jedzenie”, które spożywa przed każdym meczem. Zwycięstwo wymagało z jego strony mnóstwo czasu i dedykacji. Na szczęście, Kyle mógł cały czas liczyć na wsparcie swojej matki.

„Czuję się, jakbym śniła. To całkowicie zmieni jego życie. Grał w gry komputerowe od kiedy skończył 3 lata, więc jest to jego pasja. Powiedział nam, że może to zrobić. I zrobił to” - wtóruje młodemu mistrzowi Darcy, jego matka.

Gra Fortnite jest szczególnie popularna wśród młodych graczy. Chociaż wiek uczestników turnieju wahał się głównie w przedziale 13-24, to średnia wieku wyniosła 16. Z tego powodu na same mistrzostwa przybywali nie tylko sami gracze, ale także ich rodzice. Samych uczestników turnieju było 200, zaś Arthur Ashe Stadium, na którym odbywały się mistrzostwa, był zapełniony po brzegi. Zaś w ciągu godziny po swoim zwycięstwie „Bugha” zyskał ponad 100,000 obserwujących na Twitterze. Doskonale ukazuje to ogromną popularność gry Fortnite.

