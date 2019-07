30 dzieci zatruło się na koloniach

30 dzieci wypoczywających na koloniach w miejscowości Serwy pod Augustowem nagle zachorowało na bóle głowy, wymioty i biegunkę. Sanepid w Augustowie bada, czy choroba była efektem zatrucia pokarmowego, czy może wirusa.

Pełniąca obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Augustowie Agata Augusewicz poinformowała PAP, że zdrowiu dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo. „Do zachorowania doszło w niedzielę, do szpitala trafiło 30 dzieci, ale hospitalizowano na szczęście tylko dwoje z nich. Te dzieci prawdopodobnie już dziś wyjdą ze szpitala” - powiedziała Augusewicz.

Na koloniach w Serwach wypoczywało w sumie 160 dzieci, które były podzielone na trzy grupy. Bóle głowy, wymioty i biegunka wystąpiły u dzieci z dwóch grup, przy czym część chorych była niepełnosprawna. „Zorganizowanym transportem dzieci przewieziono do szpitala w Augustowie. My, jako sanepid, natychmiast pobraliśmy próbki do badań, zarówno żywności jak i wymazy ze sprzętu, czy rąk pracowników kuchni” - powiedziała Augusewicz. Dodała, że pracownicy sanepidu zarówno w niedzielę jak i w poniedziałek byli w Serwach i monitorowali sytuację - nie odnotowano kolejnych przypadków zachorowań. Dzieci, które chorowały w niedzielę kontynuowały kolonie.

Wyniki badań sanepid będzie miał pod koniec tygodnia.

Dzieci, które zachorowały, miały 10-12 lat, były też i 15-17-letnie.

W ocenie Augusewicz do zachorowania dzieci mogło dojść z powodu zatrucia pokarmowego jak i wirusa wywołującego takie objawy.

PAP/ as/